V. Guimarães vende Matous Trmal ao Mlada Boleslav

Ve stredu se do prípravy zapojil brankár Matouš Trmal. O jeho pusobení v Mladé Boleslavi vás budeme informovat. V tréninku byl dnes také Martin Suchomel, kterému bude v FKMB pokracovat hostováni z ACS.#fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/3OXYW24OYL — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) July 5, 2023

O V. Guimarães vendeu o guarda-redes Matous Trmal ao Mlada Boleslav, da República Checa. O internacional sub-21 checo já foi integrado no plantel daquele clube esta quarta-feira.Matous Trmal tem contrato com o Vitória até 2025, mas não entra nos planos do clube para a nova temporada. Na época passada, esteve cedido ao Marítimo, mas apenas cumpriu oito jogos pelos insulares. Nas duas temporadas que cumpriu no plantel principal do Vitória, o internacional sub-21 checo somou apenas 15 jogos.