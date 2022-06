V. Guimarães volta ao trabalho com 25 jogadores e sem o reforço Jota Silva

O V. Guimarães regressou ao trabalho, esta segunda-feira, com a realização dos habituais testes médicos e físicos típicos do arranque da pré-temporada.Foram 23 os jogadores que se apresentaram na abertura das oficinas, com a grande novidade a ser a ausência do reforço Jota Silva, devido a "motivos pessoais".De resto, de entre o lote de jogadores que esteve presente há a destacar os jovens Afonso Freitas, Tounkara, Gonçalo Nogueira, Dani Silva e Jason Bahamboula, que, na época transata, se dividiram pelas equipas sub-19, sub-23 e pela B.Bruno Varela, Antal Bencze, Matous Trmal, Miguel Maga, Bruno Gaspar, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro, Hélder Sá, Ibrahima Bamba, Nicolas Janvier, Tiago Silva, Matheus Índio, Gui, Rúben Lameiras, Rochinha, Nelson da Luz, Anderson e Bruno Duarte foram os restantes nomes à disposição da equipa técnica.Tomás Händel, a recuperar da operação à lesão muscular na coxa esquerda, Celton Biai, Sacko, Alfa Semedo, André Almeida, Herculano e Ogawa foram as demais ausências.Nos próximos dias, a preparação prossegue, sendo que, a 25, o Vitória realiza o primeiro teste, diante da seleção sénior da Associação de Futebol de Braga, agendado para a Academia do Vitória.