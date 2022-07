Valencia pode avançar por Mumin

O nome de Abdul Mumin está em cima da mesa para possível reforço do Valencia.O defesa-central do Vitória, de 24 anos, é visto com potencial para entrar já no plantel a cargo de Gennaro Gattuso, segundo avançou esta tarde o 'Super Deporte', registando que os valencianos poderam mesmo avançar com uma proposta concreta para a aquisição do ganês e que pode passar por um acordo de empréstimo com opção de compra do passe.Com contrato até 2024, Mumin, recorde-se, continua a ser uma das mais-valias do plantel vitoriano que António Miguel Cardoso detetou como hipótese de poder representar um bom encaixe para a SAD, isto apesar da saída- já concretizada do também central Borevkovic, que rumou Hajduk Split, clube croata que pode vir a encontrar o Vitória na Conference League.