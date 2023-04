Varela acelera recuperação para o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Afastado dos relvados desde fevereiro, devido a uma lesão muscular na coxa direita, Bruno Varela deu um passo importante no seu processo de recuperação, tendo já entrado na última fase da sua reabilitação.

O principal guardião tem realizado trabalho suplementar de recuperação, em sessões bidiárias, e está a fazer um autêntico contrarrelógio para poder ser dado como apto para o próximo compromisso do V. Guimarães, a receção ao Sporting, na próxima segunda-feira.

Neste período de ausência do habitual titular, os vitorianos venceram apenas um dos seis jogos disputados e só num deles conseguiram manter a baliza a zeros, no empate com o P. Ferreira. Capitão de equipa, Varela pode ser a voz de comando que tem faltado à defesa.



Autor: M.S.