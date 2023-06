Varela aponta à Seleção

Depois de uma boa época, Bruno Varela sonha voltar à Seleção Nacional. “É um objetivo. Quando se joga num clube com a dimensão do Vitória e as coisas correm bem, acaba por ser algo por que espero”, disse, no novo podcast do clube, designado Dezanove22.

Por outro lado, o guardião assumiu que tem feito “ força” para que o amigo Cafu volte ao Vitória e apontou Frenkie De Jong como o melhor jogador com quem já atuou, no Ajax.

Homenagem a Neno

O evento “O legado de Neno”, da organização da Câmara Municipal de Guimarães e agendado para 10 de junho, será apresentado hoje. Noutra nota, os médicos António Cunha e Filipe Guimarães estão de saída do departamento clínico do clube minhoto.