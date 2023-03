Varela desfalca V. Guimarães e Rafa avança para a estreia

O guarda-redes Rafa, de apenas 19 anos, será o titular na baliza do V. Guimarães no jogo com o Santa Clara, da 23.ª jornada da Liga, agendado para domingo. Suplente nas últimas rondas do campeonato, devido à lesão de Celton Biai, Rafa avança para o onze depois de Bruno Varela ter-se lesionado no treino de quinta-feira, nos relvados da Academia.Sem qualquer minuto somado na equipa principal, Rafa tem via aberta para o onze devido às lesões de Bruno Varela e Celton Biai. Titular e totalista nas primeiras 22 jornadas, Bruno Varela ficará de fora das opções de Moreno Teixeira nas próximas semanas devido a uma lesão na perna direita.Sem os dois guarda-redes mais experientes, Moreno Teixeira deve apostar em Rafa, que tem trabalhado com a equipa A, apesar de já ter sido utilizado em nove partidas da Liga 3 pela formação B. Além disso, a equipa técnica terá de recrutar mais um guarda-redes na equipa B para ir para o banco.Rafa, de apenas 19 anos, representa o Vitória desde 2012. Na temporada passada cumpriu 33 jogos pelos sub-19 e esta é a primeira época como sénior.