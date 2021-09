Varela muito saudado no regresso ao terreno

Depois de várias semanas afastado dos treinos do V. Guimarães, Bruno Varela está mais próximo de voltar em pleno. O guardião deu um passo importante na sessão de trabalho de ontem, regressando ao relvado, ainda que algo condicionado.

Um momento que, a julgar pelas fotografias partilhadas pelo próprio Vitória, foi muito saudado pelos restantes colegas de equipa, que aproveitaram para desejar as boas-vindas ao guarda-redes e também para o interpelar devido ao novo... penteado.

Isto porque, no treino de ontem, Bruno Varela surgiu com o cabelo pintado de loiro, um pormenor que não passou despercebido junto do plantel vitoriano e que originou boa disposição.

Bruno Varela, recorde-se, não joga desde maio passado. Na altura, o guardião lesionou-se, o que o levou a trabalhar durante as férias para estar apto na pré-época. No entanto, uma lesão no joelho levou a nova paragem.

Entretanto, Sacko cumpriu ontem os 90 minutos pela seleção do Mali, no empate frente ao Uganda. Alfa Semedo joga hoje pela Guiné-Bissau, diante do Sudão.