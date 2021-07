Varela quer Tiago Silva no V. Guimarães e leva resposta: «Só se guardares lugar no balneário ao teu lado»

Bruno Varela recorreu, esta quarta-feira, às redes sociais para pedir a Tiago Silva para se mudar para o V. Guimarães. O médio português, que já estará certo para o miolo dos vimaranenses, não tardou em responder ao guarda-redes, pedindo-lhe para "guardar um lugar no balneário" a seu lado.





Recorde-se que o ex-Nottingham Forest, atualmente ao serviço do Olympiacos, já tem os termos do contrato acertados com a SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa, e, nesta altura, espera apenas que o emblema grego formalize a rescisão do seu contrato.Colegas nas seleções mais jovens de Portugal – estiveram juntos, por exemplo, no Mundial sub-20, em 2013, e nos Jogos Olímpicos do Rio'2016 -, Bruno Varela mantém uma relação de amizade com o médio do Olympiacos. Por isso, seguindo os pedidos tradicionalmente feitos pelos adeptos, recorreu à rede social Instagram para pedir ao jogador para vir para Guimarães. A resposta de Tiago Silva foi elucidativa: "Só se guardares um lugar no balneário ao teu lado". Na troca de mensagens, Bruno Varela assegurou ainda ao amigo que o lugar no balneário do V. Guimarães "já está guardado", mas pediu ao médio para não demorar muito: "Está combinado, boss", finalizou o português, desejado pelos vimaranenses.