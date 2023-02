Venda das ações da SAD discutida em Assembleia Geral no dia 3 de março

O acordo entre o Vitória e o Fundo V Sports para a venda de 46 por cento das ações da SAD vai ser discutido pelos sócios do clube numa Assembleia Geral marcada para 3 de março. A convocatória, dada a conhecer no início da tarde desta quarta-feira, conta apenas com um ponto na ordem de trabalhos, no caso a "apresentação, discussão e votação da transmissão de 46% das ações da Vitória Sport Clube Futebol SAD ao Fundo V Sports".A Assembleia Geral tem início marcado para as 20h15, no Pavilhão da Unidade Vimaranense.De recordar quena terça-feira que o fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris e detentor da propriedade do Aston Villa, chegou a acordo com a SAD para a compra de 46% das ações, num negócio que pode render 5,5 milhões de euros caso seja aprovado pelos associados.