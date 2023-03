Venda de 46 por cento da SAD do V. Guimarães aprovada

A venda de 46 por cento da SAD do V. Guimarães foi aprovada por larga maioria dos seus associados, em assembleia geral realizada na noite desta sexta-feira, no pavilhão do clube. Numa reunião magna com quase 1.400 sócios inscritos, uma das mais participativas dos últimos anos, registaram-se 966 votos favoráveis e 135 contra.





Assim, o pré-acordo entre o V. Guimarães e o fundo V Sports para a compra de 46 por cento das ações da sociedade por 5,5 milhões de euros vai avançar. Em comunicado, o Vitória informou sobre a decisão, vincando que "o clube manter-se-á como acionista maioritário".Segundo as informações recolhidas por, várias das intervenções solicitadas pelos sócios inscritos expressaram o seu apoio à venda, tendo os presentes reagido, de uma forma geral, com aplausos, pelo que cedo se percebeu na AG que a venda iria avançar. Uma dessas intervenções foi realizada pelo ex-presidente Miguel Pinto Lisboa, cujas palavras foram agradecidas pelo atual líder.António Miguel Cardoso revelou que a linha de crédito de 20 milhões de euros, que suscitou algumas dúvidas no Conselho Fiscal, ficará pendente de aprovação numa futura AG e que o Vitória terá direito de preferência caso o investidor queira revender as ações. Acrescentou ainda que a SAD precisa de fazer 3 milhões de euros para apresentar lucro no final da época e que o pré-acordo com a V Sports já levou à entrada de um sinal nos cofres do Vitória, que teria de ser devolvido caso o 'sim' não saísse vencedor.Assim, o acordo entre o Vitória e o fundo, tal como estava estabelecido, entrará em vigor durante o próximo mês.