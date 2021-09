'Vice' de Miguel Pinto Lisboa apresenta demissão

Fernando Marques demitiu-se das funções que exercia no V. Guimarães, na área do marketing e comunicação, e deixa também o cargo de vogal do Conselho de Administração da SAD.





A decisão do agora ex-vice-presidente do clube já foi tomado há algum tempo, tendo sido notada até a sua ausência pela altura das recentes comemorações do aniversário do Vitória. Fernando Marques já comunicou em devido tempo a sua decisão ao presidente Miguel Pinto Lisboa, mas só esta noite é que a demissão será oficializada na Assembleia Geral da SAD.Segundo avança o Guimarães Digital, Pedro Vinagreiro está apontado para ocupar o cargo que era de Fernando Marques. O atual vice-presidente para a área das infraestruturas deverá também assumir o cargo de administrador da SAD. A saída de Fernando Marques é a primeira baixa na Direcção de Miguel Pinto Lisboa, eleita em Junho de 2019.