'Vice' do V. Guimarães reage a arquivamento da queixa contra Al-Musrati: «Um futebol que teima em ser pequenino»

O vice-presidente do V. Guimarães, Nuno Leite, utilizou as redes sociais para reagir ao arquivamento da queixa apresentada contra o jogador Al Musrati , do Sp. Braga.Numa publicação na rede social Facebook, o vice-presidente dos vimaranenses com a pasta do futebol profissional colocou imagens do lateral Miguel Maga, suspenso por um jogo depois de ter protagonizado gestos obscenos no final de um dérbi com o Sp. Braga, ao lado de uma outra com Al Musrati. Na legenda escreveu: "Suspenso vs Arquivado. Enfim. Um Futebol que teima em ser pequenino".Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo disciplinar instaurado ao jogador do Sp. Braga, Al Musrati, na sequência de uma participação disciplinar do V. Guimarães.Os vimaranenses reagiram a este desfecho nas redes sociais , com posts, em vídeo e fotografias, em que recordaram o gesto obsceno que o jogador do Sp. Braga fez na direcção dos sócios do Vitória no final do dérbi minhoto, disputado a 27 de Fevereiro.A 2 de março, a SAD do V. Guimarães decidiu avançar com uma participação disciplinar tendo como alvo o médio do Sp. Braga, Al Musrati. A participação disciplinar deveu-se aos gestos obscenos protagonizados pelo médio líbio, que começou a carreira em Portugal ao serviço do Vitória, no final do dérbi de 27 de fevereiro. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram que Al Musrati levantou o dedo do meio da mão direita na direção dos adeptos vitorianos que se encontravam na bancada inferior poente do Estádio D. Afonso Henriques