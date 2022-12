Vice-presidente da SAD punido com 8 dias de suspensão

Nuno Leite, vice-presidente da SAD foi castigado com 8 dias de suspensão pelo CD da FPF. O dirigente insultou o árbitro Carlos Macedo, sendo que o relatório regista ainda que Nuno Leite pediu autorização para se deslocar no final ao balneário da equipa de arbitragem de Braga para pedir desculpa.Já Jota Silva terá de cumprir um jogo de castigo pelo cartão vermelho, por acumulação, que viu no Bessa e é baixa para o dérbi em Vizela marcado para o dia 30 no regresso do campeonato.