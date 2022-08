Vice-presidente do V. Guimarães demite-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Leite Ribeiro demitiu-se dos cargos de vice-presidente do Vitória e de Administrador da Vitória Sport Clube – Futebol SAD.Eleito em março na lista de António Miguel Cardoso, Diogo Leite Ribeiro é a primeira baixa nos Órgãos Sociais do Vitória.O dirigente publicou um texto na redes sociais em que anuncia o pedido de demissão, já transmitido aos Órgãos Sociais e à Administração da SAD.A saída de Diogo Leite Ribeiro era um cenário que se adivinhava há algumas semanas."Na impossibilidade de ter sido por outro meio e de o fazer pessoalmente, mas pretendendo que esta comunicação seja por mim transmitida e não por terceiros, venho dar nota de que renunciei aos cargos de Administrador da Vitória Sport Clube – Futebol SAD e de Vice-Presidente da Direção do Vitória Sport Clube, conforme comunicação entregue ao Conselho de Administração, à Direção e à equipa de gestão", anunciou.