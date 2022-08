Vice-presidente do V. Guimarães e o festejo do jogador do Portimonense: «Uma vergonha»

O jogo deste domingo entre o Portimonense e o V. Guimarães ficou marcado por vários incidentes, tendo o mais mediático sido o festejo de Yago Cariello, O avançado dos algarvios apontou a bandeirola de canto para os adeptos adversários, simulando disparos, numa situação que não passou em claro à direção vitoriana.Em declarações ao Grupo Santiago, Nuno Leite, vice-presidente não escondeu o seu desagrado com o que se passou. "Ao fim de três jornadas, o Vitória e os seus adeptos têm promovido o futebol português, encheu os estádios de Chaves e de Portimão, onde vimos avós, pais, filhos, netos, ajudando à campanha da Liga "Mais futebol, menos ódio". Ora não foi o que vimos em Portimão, mas antes um jogador adversário a simular metralhar os nossos adeptos, uma situação vergonhosa que felizmente não teve consequências maiores face à paixão dos nossos adeptos. A situação foi branqueada com argumentos de racismo. É altura de dizer basta e de parar de brincar com o Vitória. Não brincam connosco. O comportamento desse jogador foi uma vergonha", referiu o dirigente, em alusão à publicação de Yago Cariello na qual o jogador referiu que o festejo foi uma resposta a insultos racistas dirigidos a jogadores do Portimonense.Assumindo que a situação será reportada à Liga e à Federação, Nuno Leite falou ainda das arbitragens: "À semelhança do que aconteceu em Chaves, em termos de arbitragem tivemos mais dois elementos da estrutura expulsos por questionarem uma falta que dá origem ao segundo golo do Portimonense e pela dualidade de critérios ao longo da partida."