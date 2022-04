Vício das camisolas está imune à clubite

Quem diria que o momento que fez Luís Silva partir uns óculos de sol que lhe tinham custado 38 contos (190 euros) seria o início de um vício que infetou toda a família. Quer dizer, não é bem toda, mas já lá vamos... A verdade é que foi nesse tal jogo entre o seu Vitória e o Moreirense que recebeu de Romeu a primeira camisola de uma coleção que hoje em dia já supera as 400 (!). Sem olhar a cores.

“Sempre acompanhei o Vitória, tanto na 1ª Liga como, infelizmente, na 2ª Liga. Foi aí que conheci o Desmarets, talvez o jogador que mais me marcou aqui no Vitória. Uma vez pedi-lhe uma camisola e ele deu-ma numa deslocação a Belém. Depois deu-me mais duas e foi aí que começou o bichinho com as camisolas”, começou por contar Luís Silva, que contou com a ajuda da filha mais velha para dar início à coleção. Atualmente é com a mais nova que ‘trabalha’, sendo que a esposa nem sempre gostou da ideia: “Cheguei a ter problemas em casa. Só tinha os fins-de-semana para estar com a família e houve alguns em que ia ver seis jogos... A minha mulher queixou-se e com razão.”

Os problemas foram ultrapassados e o vício seguiu em força, agora com ajuda das cartolinas. Mas, ao contrário de muitos outros, Luís Silva e a família não vendem as camisolas oferecidas pelos jogadores. “Há algumas pessoas que acham que é só fazer um cartaz e tem-se logo a camisola, mas não é bem assim. Exige trabalho e regras”, vinca o associado vitoriano, que à 19ª jornada desta edição da Liga já tinha camisolas de todos os clubes. “Já temos 57 só desta época. A maioria do Vitória, claro”, atirou.

Oferta de Ntep valeu um susto

Em dezembro do ano passado, o Boavista jogou no D. Afonso Henriques e Luís Silva, juntamente com a filha mais nova, assistiu ao encontro no estádio e levou uma cartolina para pedir a camisola a Ntep, extremos dos axadrezados. Num duelo onde a rivalidade é grande, o facto de o Boavista ter empatado em cima dos 90’ fez com que os ânimos ficassem ainda mais quentes, mas não impediu a família Silva de tentar cumprir a missão. “No fim do jogo, o Ntep tirou logo a camisola quando viu o cartaz e teve muita coragem em vir entregá-la à minha filha. Ouviu de tudo, cuspiram-lhe e atiraram-lhe cadeiras. Tirei logo dali a minha filha e escondi a camisola. Não foi bonito e foi um grande susto. Há pessoas que não se sabem comportar num estádio”, lamentou Luís Silva.

Jander virou ídolo da filha

“A maior parte das crianças tem como ídolos o Ronaldo ou o Messi, para a minha filha mais velha o ídolo é o Jander.” Porquê? Luís Silva explica: “Num jogo entre o Moreirense e o Olhanense, ela começou a ouvir os adeptos chamarem preto ao Jander e ele, em reação, ria-se para as bancadas. Quis ir falar com ele no fim do jogo e perguntou-lhe porque é que ele se ria quando lhe chamavam preto se ela chorava quando lhe chamavam gorda. Ele abraçou-a e começou aí uma amizade que ainda dura, mesmo com ele atualmente a jogar no Brasil.”