Vitória acerta cedência de Poha ao Pau FC

Poha está de saída do Vitória e vai regressar a França, desta vez para jogar no Pau FC, 8.º classificado da Ligue 2.

O médio de 24 anos não entrava nos planos da SAD desde o início da época e foi sempre considerado um jogador excedentário. Depois de não ter conseguido cedê-lo na última reabertura da janela de transferências, no verão, o Vitória acertou agora o empréstimo ao Pau FC.

Denis Will-Poha alinhou em 32 jogos com a camisola do Vitória na época 2019/2020, quando ainda estava contratualmente ligado ao Rennes, mas depois de ter assinado contrato a título definitivo perdeu importância na equipa e a meio da temporada passada acabou por ser cedido ao Portimonense. O médio francês tem contrato com o Vitória até 2024, mas aceitou o empréstimo ao Pau FC com o objetivo de voltar a competir com regularidade.