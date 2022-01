Vitória adia gala em memória de Neno, mas fará homenagem no dia 27

O Vitória adiou a gala de homenagem a Neno, numa decisão tomada em conjunto com a família do antigo guardião e a Comissão do Centenário, com base nos atuais condicionalismos. Ainda assim, o emblema minhoto anunciou que, no dia 27, dia em que Neno completaria 60 anos, vai haver uma homenagem pública, para a qual convida todos os associados, simpatizantes e admiradores do antigo guarda-redes."Tal como foi previamente informado, o Vitória Sport Clube e a Comissão do Centenário delinearam como objetivo fazer do próximo dia 27 de janeiro, data que marcaria o 60.º aniversário de Neno, um importante momento de homenagem ao antigo jogador, treinador e dirigente do Vitória, compreendendo que a comunidade em geral e os vitorianos em particular desejam que o dia preste o devido reconhecimento a alguém tão querido de todos. Nesse sentido, o Vitória tem vindo a preparar, ao longo dos últimos meses, uma grande gala de homenagem, a realizar no Pavilhão Multiusos, e que permita a presença em massa da comunidade e que também os muitos amigos de Neno se possam associar a esta celebração, reunindo em palco grandes nomes do futebol e do desporto, mas também da música e das artes, paixões também tão marcantes na vida de Neno e na sua expressão pública", escreveu o emblema vitoriano.