Vitória apoiado por 300 adeptos nos Açores

Foram 300 os adeptos do Vitória que viajaram até aos Açores para dar força à equipa e foram brindados com o triunfo sobre o Santa Clara. No final, a falange de apoio minhota festejou com os jogadores, que retribuíram o apoio recebido naquele que foi o sexto jogo seguido sem perder e que cimentou o quinto lugar no campeonato.