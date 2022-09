Vitória arruma a casa no fecho do mercado e anuncia cinco rescisões

O Vitória não quis fechar a janela de transferência sem arrumar a casa e, neste sentido, anunciou cinco rescisões.A SAD minhota chegou a acordo com Rúben Cardoso, David Vieira, Diogo Castro, Bruno Amado e Jacob Maddox para uma saída amigável.De resto, numa nota oficial, o Vitória anunciou que a mudança de Iuri Tavares para o Estoril permite aos minhotos ficar com 20% do passe e que a transferência de Sérgio Dutra para o Moreirense vale a salvaguarda de 50% do passe.