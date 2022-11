Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vitória com defesa quase toda nova para o jogo com o Marítimo Lesão de Mikel Villanueva coloca mais um problema à formação da defesa do Vitória no regresso da Liga





• Foto: Luís Vieira / Movephoto