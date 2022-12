Vitória com multa pesada em resultado de processo disciplinar

A SAD do Vitória foi multada num total de 7.497 euros, em resultado de um processo disciplinar que tinha sido instaurado pelo Conselho de Disciplina da FPF tendo por base incidências do jogo com o Boavista, realizado a 23 de outubro passado, para o campeonato.Uma das coimas é de 5.355 euros e pune o comportamento incorreto do público nessa partida e outra é de 2.142 euros, respeitante à inobservância de outros deveres. Esse jogo da Liga Bwin foi ganho pelo Vitória, em Guimarães, por 3-2 e com o golo decisivo a ter surgido já para lá do minuto 90.