Vitória e White Angels recolheram mais de três toneladas de bens para associações locais

O Vitória voltou a associar-se à claque White Angels para uma missão solidária de Natal e, desta feita, conseguiu recolher mais de três toneladas de bens alimentares para distribuir por várias associações da cidade."Os 3,5 toneladas de bens recolhidos, em grande parte doados pelo Continente Guimarães, Arcol e Intermarché, serão distribuídos pelas instituições vimaranenses Centro Social Paroquial Ronfe, Fraterna, Guimarães Acolhe, Centro Social D. Manuel Monteiro de Castro, Santa Casa Misericórdia Riba d’Ave | Centro Infantil Pevidém, Centro Social Padre Manuel Joaquim Sousa, Casa do Povo de Fermentões, Centro Social Nespereira e ADCL", podia ler-se numa nota no site dos minhotos.A campanha terminou esta quarta-feira e o final simbólico foi realizado na sede dos White Angels, numa cerimónia que contou a presença do Presidente do Vitória Sport Clube, Miguel Pinto Lisboa, da Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães, Paula Oliveira, do Administrador da Arcol, Alexandre Lopes, do Diretor de loja do Continente Guimarães, Joaquim Fernandes, e representantes dos White Angels.Os bens serão agora divididos pela Câmara Municipal de Guimarães e depois distribuídos por várias associações e famílias necessitadas.