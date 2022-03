Vitória multado em mais de 6 mil euros pelo comportamento dos adeptos nas bancadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães-Sporting redundou numa fatura pesada em coimas impostas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Os vimaranenses vão ter de pagar mais de 6 mil euros (concretamente 6.178) pelo comportamento incorreto dos adeptos nas bancadas do D. Afonso Henriques."Os adeptos situados na Bancada Sul Superior afetos ao Vitória SC identificados com camisolas e cachecois, ao minuto 45, arremessaram para o terreno de jogo na zona da baliza e em direção ao árbitro, moedas e isqueiros, não tendo atingido qualquer agente desportivo", pode ler-se no mapa de castigos onde também consta a presença e a deflagração de engenhos pirotécnicos.O CD da FPF confirmou ainda o castigo de um jogo a quatro elementos dos minhotos: ao treinador Pepa, ao central Jorge Fernandes, ao adjunto Samuel Correia e ao preparador físico Pedro Costa.