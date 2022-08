Vitória paga mais 1 milhão de euros ao Arouca por André Silva

O V. Guimarães derrotou o Chaves por 1-0 na noite de domingo e, como tal, terá de pagar mais 1 milhão de euros ao Arouca por André Silva. Este era um tópico previsto no acordo entre vitorianos e arouquenses, conforme demos conta nos últimos dias.A SAD minhota tinha, inicialmente, adquirido apenas 25% do passe do avançado, mas com a certeza de que adquiriria outros 25% caso pontuasse em Trás-os-Montes, o que acabou mesmo por se confirmar.Curiosamente, foi o próprio André Silva a ter marcado o golo que permitiu aos vitorianos somarem os três pontos em casa do Chaves.