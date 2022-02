Vitória recorre do castigo a Miguel Maga

O Vitória anunciou que vai recorrer ainda hoje, com pedido de efeito suspensivo imediato, do castigo aplicado a Miguel Maga, que foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da FPF. Em causa os gestos feitos na direção dos adeptos do Sp. Braga, aquando dos festejos do triunfo dos vimaranenses no dérbi do passado sábado, por 2-1.

O mapa de castigos do CD da FPF revela que foi o diretor de comunicação do Sp. Braga, Alexandre Carvalho, a reportar a situação na sala de organização de jogo, onde mostrou uma imagem que comprovava a situação (também a partilhou nas redes sociais), acabando o delegado da Liga por registar a ocorrência no relatório. Ora é exatamente aqui que os vitorianos vão basear a sua defesa, registando que “o fundamento desta carece de força probatória, uma vez que assenta exclusivamente na queixa apresentada pelo SC Braga, não constando do Relatório do Árbitro, nem tendo sido verificada pelos Delegados ao Jogo, que se limitaram a registar o reportado pelo Diretor de Imprensa adversário”.

O comunicado do Vitória nota ainda a “recorrente tentativa de provocar castigos a jogadores do Vitória Sport Clube, já verificada no dérbi da época passada” e regista: “Aliás, e ainda em matéria de comportamentos, do encontro do passado sábado resulta até a estranha curiosidade de o autor do golo do SC Braga, obtido junto à bancada afeta, ter preferido ignorar os seus próprios adeptos, dirigindo a celebração aos sócios e adeptos do Vitória Sport Clube.”

Eis o comunicado na íntegra:

“O Vitória Sport Clube tomou conhecimento da sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao jogador Miguel Maga, informando que ainda esta quarta-feira apresentará recurso da mesma, por considerar que o fundamento desta carece de força probatória, uma vez que assenta exclusivamente na queixa apresentada pelo SC Braga, não constando do Relatório do Árbitro, nem tendo sido verificada pelos Delegados ao Jogo, que se limitaram a registar o reportado pelo Diretor de Imprensa adversário.

Importa ainda notar que, não obstante a recorrente tentativa de provocar castigos a jogadores do Vitória Sport Clube, já verificada no dérbi da época passada, o que o nosso Clube, o nosso grupo de trabalho e os nossos sócios e adeptos dispensam de todo este processo é a pretensa lição de moral, que qualifica apenas aqueles que a promovem e que ainda num passado recente viram jogadores seus terem para com adeptos de outros clubes reações nada edificantes.

Aliás, e ainda em matéria de comportamentos, do encontro do passado sábado resulta até a estranha curiosidade de o autor do golo do SC Braga, obtido junto à bancada afeta, ter preferido ignorar os seus próprios adeptos, dirigindo a celebração aos sócios e adeptos do Vitória Sport Clube.

Aguardando que o Conselho de Disciplina cumpra as diligências processuais necessárias, o Vitória Sport Clube e o jogador Miguel Maga esperam ser ouvidos em inquérito até tomarem posição pública sobre esta ocorrência.”