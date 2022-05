Vitória vende Lyle Foster ao Westerlo por 1 milhão de euros

O Vitória anunciou a venda do avançado Lyle Foster ao Westerlo, da Bélgica, por 1 milhão de euros, com a SAD minhota a salvaguardar 15% da mais-valia de uma futura venda.O internacional sul-africano esteve esta temporada cedido ao Westerlo, tendo cumprido 25 jogos e somado cinco golos e quatro assistências. O negócio da compra em definitivo por parte do conjunto belga acaba por realizar-se em contornos ligeiramente diferentes dos previstos no verão, aquando do acordo de empréstimo Nessa altura, a opção de compra prevista era de 1,5 milhões de euros e, aí, o Vitória garantiria 17,5% de uma futura transferência. O negócio, agora, celebra-se então por 1M€ e 15% da mais-valia de uma futura venda.