Vitoriano Mikey Johnston troca Escócia pela Seleção da Irlanda

A Federação de Futebol da República da Irlanda anunciou esta quarta-feira que o avançado Mikey Johnston "concluiu o processo de elegibilidade" e passa a estar disponível para representar a Seleção daquele país. O jogador do V. Guimarães, que está contratualmente ligado ao Celtic, deverá ser convocado para os jogos com a Letónia e a França, que se disputam neste mês de Março.Natural de Glasgow, na Escócia, Mikey Johnston entendeu passar a representar a Seleção da República da Irlanda, país de onde era natural um dos seus avôs, e concluiu agora um processo iniciado há vários meses."Estou muito feliz por estar disponível para ser convocado pela República da Irlanda. Estou empolgado com o que o futuro me reserva com a camisa da Irlanda", afirmou Mikey Johnston, citado pela Football Association of Ireland.O extremo, que termina a ligação ao Vitória no final da época, acrescentou ainda que "eu e a minha família sempre tivemos orgulho das nossas raízes irlandesas. Agora, poder jogar pela Irlanda é algo que realmente me entusiasma. Cabe-me, agora, impressionar o treinador e ser selecionado. Sempre assisti aos jogos da Irlanda e a atmosfera parece incrível. Mal posso esperar para jogar no Aviva Stadium, espero criar grandes momentos com a Seleção", sublinhou.O selecionador da República da Irlanda, Stephen Kenny, destacou que Mikey Johnston "é um jogador empolgante, um grande talento individual". "Estamos muito satisfeitos em vê-lo declarar-se disponível para jogar pela República da Irlanda. Estou ansioso por vê-lo jogar no Estádio Aviva, driblando da maneira que sabe. Estamos ansiosos para ajudá-lo a atingir o seu potencial com a camisola da Irlanda", disse.