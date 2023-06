VSports mantém investimento no V. Guimarães de 5,5 milhões de euros

O V. Guimarães emitiu esta sexta-feira um novo comunicado para clarificar a nova posição do fundo VSports na SAD, depois da UEFA ter obrigado a que a percentagem do mesmo fosse reduzida para que não houvesse um conflito com o Aston Villa, clube também ligado ao VSports.No essencial, os vitorianos confirmam todos os passos que já eram conhecidos, registando "o direito de preferência do Vitória Sport Clube na recompra das participações da V Sports, e para evitar a entrada de um terceiro parceiro, o Vitória reforçou a sua posição, passando a usufruir de uma maioria qualificada (67,87%) na sociedade desportiva, ficando a V Sports com uma posição de 29%."Ao mesmo tempo, regista-se, que "esta operação não implica, porém, qualquer alteração ao valor inicial do negócio, cifrado em 5,5 milhões de euros", assinalando apenas que a VSports está "impedida de efetuar o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas do clube" e que será um "compromisso assumido pela Vitória Sport Clube, Futebol SAD".A missiva reforça ainda a necessidade de revisão dos estatutos da SAD, em função das "novas diretrizes da UEFA", sendo que os sócios podem terão a oportunidade de solicitar todo e qualquer esclarecimento relativamente a este tema na Assembleia Geral que decorre esta noite, a partir das 20h30."Na sequência de uma análise às ligações da V Sports com as sociedades desportivas do Vitória Sport Clube e do Aston Villa, a UEFA promoveu uma reunião com responsáveis do referido fundo e dos dois clubes no sentido de ajustar posições sociais em estrito cumprimento do Regulamento das Competições da UEFA, o qual já contempla novas diretrizes para casos específicos, entre os quais o do fundo V Sports. Aliás, qualquer alteração normativa da UEFA estava já pré-estabelecida no acordo entre as partes, pelo que ambas as sociedades estavam obrigadas a um ajustamento perante mudanças regulamentares emanadas pela entidade que superintende o futebol europeu. Em razão desta alteração, a Vsports e o Vitória Sport Clube decidiram, por acordo mútuo, reformular a estrutura de governação da Vitória Sport Clube, Futebol SAD.Assim, e ao abrigo do direito de preferência do Vitória Sport Clube na recompra das participações da V Sports, e para evitar a entrada de um terceiro parceiro, o Vitória reforçou a sua posição, passando a usufruir de uma maioria qualificada (67,87%) na sociedade desportiva, ficando a V Sports com uma posição de 29%.Esta operação não implica, porém, qualquer alteração ao valor inicial do negócio, cifrado em 5,5 milhões de euros. Ficou ainda acordado que a V Sports deixará de ter representantes no conselho de administração da SAD. Nassef Sawiris e Wes Edens serão por isso substituídos por dois administradores a serem cooptados pela administração da SAD. Estando a V Sports impedida de efetuar o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas do clube, este compromisso será assumido pela Vitória Sport Clube, Futebol SAD.Em função das novas diretrizes da UEFA, os estatutos da SAD terão de ser revistos, sendo certo que o Vitória Sport Clube passa a ter uma posição dominante inequívoca, contando ao mesmo tempo com um importante parceiro estratégico para crescer em várias áreas. O Vitória Sport Clube reúne hoje (30 de junho) em Assembleia Geral, pelo que os associados terão a oportunidade de solicitar todo e qualquer esclarecimento relativamente a este tema.A direção do Vitória Sport Clube"