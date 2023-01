White Angels e V. Guimarães recolheram quase quatro toneladas de bens no jogo com Rio Ave

A claque White Angels e o V. Guimarães recolheram quase quatro toneladas de bens de primeira necessidade no âmbito da iniciativa solidária desenvolvida na partida com o Rio Ave, da 15.ª jornada da Liga.Produtos alimentares e de higiene pessoal, mas também destinados a bebés, serão agora distribuídos a famílias carenciadas do concelho de Guimarães, no âmbito de uma parceria estabelecida com a Câmara Municipal e sete instituições de solidariedade social - Fraterna, Centro Social e Paroquial de Nespereira, Centro Social e Paroquial de Ronfe, ADCL, Centro Social Padre Manuel Joaquim Sousa, Centro Social D. Manuel Monteiro de Castro e Centro Infantil de Pevidém -, que estiveram representadas na cerimónia que teve lugar esta quinta-feira na sede da claque vimaranense.O vice-presidente do V. Guimarães, Armando Guimarães, destacou o trabalho "colaborativo" desenvolvido "em prol da comunidade". "O Vitória é uma instituição agregadora, que pode ser facilitadora de processos". Queremos projetar o clube ainda mais nesse sentido solidário", acrescentou. Já a Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães com o pelouro da ação social, Paula Oliveira, valorizou "a responsabilidade social" de todas as entidades envolvidas na campanha solidária. "Além dos sucessos desportivos, desejamos que o Vitória e os White Angels possam continuar a dar este contributo", sublinhou.O presidente dos White Angels, Anastácio Pereira, garantiu que a claque "vai continuar a promover estas ações de solidariedade, com o apoio do Vitória, se possível sempre com mais força".A campanha contou com o apoio da loja Continente de Guimarães, representada por Manuel Sousa.