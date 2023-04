Zé Carlos e a longa paragem: «Vive-se um sentimento de impotência»

A travessia no deserto terminou e Zé Carlos já pode fazer aquilo que mais gosta: jogar futebol. Depois de largos meses de ausência devido a lesão, o médio já regressou ao ativo, mas não esquece o período duro pelo qual passou."Foi uma eternidade. Custa mais estar parado do que em competição. Como não podemos ajudar, vive-se um sentimento de impotência. Sofre-se muito mais na bancada. Nunca estive lesionado durante tanto tempo, mas teve de ser. Era uma lesão que já me chateava há algum tempo. Cheguei a jogar com bastantes dores e, por isso, foi um alívio regressar à competição. Por tudo isso, só tenho a agradecer ao Departamento Médico do Vitória pela ajuda na recuperação. Até a nível mental foram importantes porque nem sempre andamos com a disposição devida", referiu, em declarações aos meios do clube.Sem poder contribuir dentro do campo, Zé Carlos acabou obrigado a reinventar-se. A nova forma de ajudar a equipa foi a torcer de fora, algo que até foi motivo de brincadeira. "Eu e o Jorge Fernandes até brincávamos com isso na bancada: tentávamos ajudar nos cânticos, em casa ou fora. Vivi cada jogo com grande emoção e isso tem muito a ver com a minha forma de ser. Não podendo fazer nada em campo, até serei mais intenso na bancada [risos]. Agora já estamos por fim juntos", apontou.Agora, o pior já passou e o médio garante-se preparado para ajudar no que falta jogar da temporada. "Essa etapa foi cumprida com sucesso e, por isso, sinto-me preparado para a reta final da época", concluiu.