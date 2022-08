Zé Carlos e a mudança para o Vitória: «É um dos grandes em Portugal»

Zé Carlos não podia estar mais feliz com a mudança para o V. Guimarães. O médio considera ter chegado a um clube com uma identidade única, o qual considera até um dos grandes em Portugal."O Vitória é um clube que tem uma mística enorme, sem sombra de dúvidas. Estava na Liga 3, no Varzim, e vir para um clube como o Vitória, de primeira Liga, que tem uns adeptos incríveis, foi um dos motivos. Não só pelo projeto de estar num clube que pensa grande, mas também pelos adeptos que foram fundamentais na minha decisão. Sou um jogador que se identifica muito com essa forma de estar, que vibra muito dentro de campo, foi uma sintonia e não pensei duas vezes. O Vitória é um clube bastante conhecido, tive um professor que é vitoriano e que me deu a conhecer muito do clube, da mística, é um dos clubes que considero como um dos grandes em Portugal", disse, aos meios do clube.Para esta nova etapa, a ambição é grande e a vontade de aprender ainda maior. "Acho que tenho muito para aprender ainda, sou novo, mas sinto que aqui vou aprender e evoluir. Temos jogadores na equipa que estiveram em patamares muito elevados e tenho tudo para aprender com eles também", referiu.Aproveitando a deixa para se apresentar aos adeptos do Vitória, Zé Carlos falou um pouco de si e do que pode oferecer à equipa. "Enquanto jogador sinto que sou um jogador à imagem do Clube. Um jogador com bastante intensidade e que deixa tudo em campo, do primeiro ao último minuto que estiver lá, é sempre esse o meu objetivo, e uma das principais características. Posso prometer entrega em todos os jogos e honrar ao máximo esta camisola e este clube que é muito grande", concluiu.