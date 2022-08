Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zé Carlos é reforço do V. Guimarães por empréstimo do Varzim: os detalhes do negócio Minhotos pagam 300 mil euros fixos e têm duas opções para ficar com 75% do passe