Zé Carlos já foi operado ao pé direito

Depois de ter sofrido uma fratura no pé direito, Zé Carlos foi submetido, esta terça-feira, a uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema. De acordo com a informação partilhada pelo V. Guimarães, a operação correu dentro do previsto e o jogador iniciará agora o período de recuperação.

Chegado a Guimarães no mercado de verão, o médio rapidamente ganhou o seu lugar na equipa, ainda que a jogar fora da sua posição habitual (vinha sendo utilizado mais na ala direita). Perante este contratempo, o internacional jovem por Portugal estará fora das opções de Moreno durante os próximos meses.

Na presente temporada, o camisola 28 do conjunto vitoriano soma duas assistências em 13 jogos disputados.