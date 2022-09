Zé Carlos: «Já me imagino a jogar no D. Afonso Henriques»

Zé Carlos, médio do V. Guimarães, estreou-se no passado sábado pelos vimaranenses no duelo frente ao Sp. Braga, um momento que, tal como o próprio assumiu aos meios oficiais do clube, jamais irá esquecer. "Estrear-me pelo Vitória foi um sentimento que não dá para descrever. Já imaginava desde que vim ver o jogo com o Casa Pia, foi incrível, e é um sentimento de orgulho, acima de tudo".Na sexta-feira, diante do Santa Clara - pelas 20h15 -, Zé Carlos terá a oportunidade de ir a jogo pela primeira vez no D. Afonso Henriques, casa dos minhotos. "Já me imagino a jogar no D. Afonso Henriques desde o jogo com o Casa Pia, sentir o Inferno Branco, e se for o meu momento, que estou muito ansioso que chegue, estarei pronto. É importante salientar que, mesmo em Braga, sentimos bastante o apoio dos nossos adeptos e foi bastante importante para nós. Se tivermos bastantes adeptos, ainda por cima do nosso lado, tornar-se-á tudo mais fácil".O médio, de apenas 20 anos, falou ainda sobre a experiência de disputar a Liga Bwin, um "campeonato difícil". "Temos de ter noção que todos os jogos neste campeonato são difíceis, e temos de abordar este jogo da melhor forma. Encarar com a seriedade habitual, vimos de três derrotas consecutivas, e queremos mudar rapidamente esse ciclo negativo. "Vamos entrar para ganhar, com muito respeito pelo Santa Clara", concluiu.