Zé Carlos já se despediu do Varzim e está a caminho de Guimarães

Zé Carlos vai mesmo reforçar o Vitória. Segundo apurou Record, o médio até já se despediu dos companheiros do Varzim, na manhã desta sexta-feira, e rumou a Guimarães.Seguem-se os passos normais neste tipo de processos, com os exames médicos e a consequente assinatura de contrato.Ao que tudo indica, o médio deve ser apresentado ainda esta sexta-feira como reforço do Vitória, que, recorde-se, ficou sem André Almeida, entretanto apresentado no Valencia.