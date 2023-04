Zé Carlos promete mudança: «A bola vai ter de entrar»

O Vitória atravessa um momento negativo na temporada, mas Zé Carlos garante que a sorte vai virar e que os minhotos vão acabar a época em alta. "Qualquer equipa passa por fases boas e por fases menos boas. Quando entrei, frente ao Sp. Braga, também estávamos numa fase menos boa, vínhamos de duas derrotas seguidas e conseguimos reverter depois, diante do Santa Clara. Falta-nos uma pontinha de sorte, mas eu tenho a certeza de que vamos acabar por dar a volta porque temos trabalhado muito para isso acontecer. A bola vai ter de entrar, nem que seja batendo no rabo, no joelho ou na canela, como se costuma dizer. Ela vai ter de entrar, seja como for", disse o médio, garantindo máximo compromisso até final."Vamos encará-las com a máxima seriedade. O grupo está mais do que nunca unido e queremos muito reverter o ciclo negativo em que nos encontramos. Não espelha aquilo que nós somos, não é essa a nossa imagem. Temos objetivos para alcançar e vamos alcançá-los", apontou, em declarações aos meios do clube.Por fim, Zé Carlos pediu também o apoio dos adeptos. "É um estímulo muito grande. Temos sentido o apoio deles e isso empurra-nos para a frente. Só lhes peço isto: não deixem de acreditar em nós, não deixem de apoiar, porque isto vai mesmo virar. De certeza que vamos acabar muito bem a época. Vamos honrar o símbolo que trazemos ao peito", prometeu.