Zé Carlos regressa aos treinos do V. Guimarães após longa paragem por lesão

E eis que, quase quatro meses depois de ter sofrido uma fratura no pé direito, Zé Carlos regressou esta segunda-feira aos treinos do V. Guimarães. De acordo com informação partilhada pelo clube minhoto, o internacional jovem por Portugal trabalhou sem limitações e não apresentou qualquer queixa no final da sessão de trabalho.Chegado a Guimarães proveniente do Varzim, Zé Carlos ganhou espaço nas contas de Moreno como ala direito, isto depois de Miguel Maga se ter lesionado. No entanto, o camisola 28 acabou por sofrer uma lesão complicada em meados de dezembro, num cenário que o obrigou a passar por uma cirurgia e que só lhe permitiu voltar agora à competição. Também presente no treino desta segunda-feira esteve Tiago Silva, ainda que a disponibilidade do 10 para o jogo da próxima jornada esteja dependente da forma como o traumatismo num pé que o jogador sofreu contra o P. Ferreira evolua.Para o embate com o Famalicão, Moreno não pode contar com os lesionados Bruno Varela, André Amaro e Jorge Fernandes e com os castigados Bruno Gaspar e Ibrahima Bamba.