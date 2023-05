Zé Carlos seguro até 2027 e com cláusula de 25 milhões

O V. Guimarães decidiu acionar a cláusula de opção da compra de 50 por cento do passe de Zé Carlos. A opção não era obrigatória e tinha de ser decidida até ao fim do mês de abril, o que os vitorianos fizeram em tempo útil, assumindo o pagamento, de forma faseada e em três tranches, de 400 mil euros ao Varzim, clube de origem do médio e ala direito.Zé Carlos, entretanto, já assinou um contrato que o deixa vinculado ao Vitória até junho de 2027 e com uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros!O internacional sub-21 português, recorde-se, estava em Guimarães cedido pelos poveiros, sendo que os vitorianos já tinham pago uma taxa de empréstimo de 300 mil euros.Ou seja, neste momento o investimento dos vimaranenses em Zé Carlos já vai em 700 mil euros, mas ainda pode ser mais significativo caso a SAD liderada por António Miguel Cardoso opte por acionar o direito de opção para a compra de mais 25 por cento do passe. Esse direito pode ser exercido até ao fim do mês de janeiro de 2024 e custa mais 400 mil euros, também pagos de forma faseada.Zé Carlos vê assim reconhecido o seu trabalho na equipa de Moreno Teixeira, isto apesar de uma longa ausência de mais de quatro meses devido a uma lesão num pé. O médio regressou ao ativo na receção ao Sporting, no dia 24 de abril e voltou a ser utilizado no triunfo na Madeira, frente ao Marítimo, no último sábado.