Cassiano: «Fiquei surpreendido e feliz com o carinho dos adeptos»

Cassiano regressou aos golos no Vizela, depois de uma prolongada ausência por lesão. A exibição do avançado contra o Santa Clara valeu a distinção de melhor em campo pelos adeptos do Vizela, deixando-o satisfeito.





"Fiquei muito feliz por poder ajudar os meus colegas. Não foi uma vitória, mas conseguir um empate [1-1] no último minuto foi importante para a nossa caminhada, no sentido de conseguirmos fazer uma competição tranquila. Mas fiquei feliz com o golo. Foi muito tempo sem jogar. Ainda não tinha jogado com os nossos adeptos nas bancadas e poder marcar um golo diante deles foi muito bom. Principalmente por ter ficado muito tempo sem jogar.""A lesão está curada, recuperei bem. Agora é dar continuidade. Já venho trabalhando forte, mesmo durante a lesão não deixámos de fazer as coisas. E já são duas semanas seguidas a treinar bem.""Fiquei muito feliz quando fui chamado para entrar. Confesso que fiquei surpreendido e feliz com o carinho dos adeptos, da maneira como aconteceu. Foi muito importante para nós, porque não tivemos a presença dos adeptos nas bancadas, mas agora fiquei feliz por estar ao lado deles e sentir o carinho.""A equipa vem crescendo, percebemos isso a cada jogo, mesmo contra os Sporting, onde sofremos três golos, mas fizemos um jogo consistente. Também já vimos de alguns jogos sem derrotas, a consistência é boa e só temos a crescer.""Quando vim para o Boavista, saí do futebol brasileiro, que é muito diferente. Comecei a jogar no segundo semestre, e quando começo a ter o gosto pelo jogo, a competição acaba e depois teve ainda a pandemia, que atrapalhou mais. Estive na segunda Liga com o Vizela e foi importante para me adaptar melhor ao futebol português.""É exatamente o mesmo. Tem as ideias dele muito bem implantadas e consegue passar as ideias. O atual plantel tem muitos jogadores novos, mas já perceberam o que o treinador pretende. O Álvaro Pacheco é um treinador inteligente, demonstrou na 2.ª Liga e na 1.ª Liga está a implementar as mesmas coisas. É um grande treinador que tem muito a crescer. Tenho a certeza que vai chegar a grandes clubes", finalizou.