Nuno Moreira e o duelo com o Sporting: «Procurar ganhar em Alvalade»

O avançado Nuno Moreira passou 14 anos dos 22 de vida na formação do Sporting, mas o projeto de afirmação a nível profissional levou-o a trocar a Academia por Vizela durante o defeso e agora regressa a Alvalade na qualidade de adversário e com a perspectiva de tentar bater o pé aos campeões nacionais na jornada inaugural do campeonato.





"Foram 14 épocas ao serviço do Sporting, clube que agradeço tudo o que fez por mim, pelo que este jogo será especial por vários motivos e porque o Vizela é a primeira equipa que represento sem ser o Sporting", comentou o reforço vizelense, convicto em arrancar a Liga Bwin com pontos na bagagem: "A nossa perspectiva é de tentar ganhar. É essa a nossa forma de estar e o que o treinador nos incute, porque quando não for esse o objetivo mais vale não ir jogar".