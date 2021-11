Samu e o golo anulado frente ao Estoril: «Ninguém viu a bola fora»

O médio Samu assume a viagem que percorreu do inferno até ao céu no espaço de duas semanas, primeiro pela escorregadela fatal que permitiu ao Benfica chegar ao triunfo no último minuto de jogo e depois graças ao desempenho patenteado frente ao Estoril, forrado com um golo, e que conduziu os adeptos vizelenses distingui-lo com mais um prémio de MVP.Estados de espírito distintos que Samu garante gerir com normalidade, apesar de ter reconhecido que em Vizela ainda ninguém digeriu o golo que o VAR anulou frente ao Estoril e que podia ter chegado para garantir os três pontos."O futebol é fértil em muitas circunstâncias e é sempre bom ser reconhecido pouco tempo depois de um azar, mas este prémio é de toda a equipa", comentou Samu, salientando a dificuldade em lidar com a influência do vídeo-árbitro: "A decisão do VAR no jogo frente ao Estoril deixa-nos com alguma mágoa, mas é o futebol e temos de saber lidar com ela. Eu estava no lance em concreto porque fiz o cruzamento para o Schettine e não vi a bola fora, nem ninguém do Estoril viu a bola fora, até porque a reacção da equipa adversária foi colocar rapidamente a bola ao centro para não se perder tempo. Posteriormente, durante a semana também ninguém viu a bola fora e agora temos de saber lidar com as circunstâncias".Já sobre o desejado patamar de equilíbrio projetado para esta temporada, Samu foi perentório a depositar toda a sua confiança na esperada permanência, bem como a dar corpo à evolução que a competição acarreta."A volatilidade nos últimos minutos tem sido enorme, mas acreditamos muito no trabalho que estamos a desenvolver e, com mais experiência competitiva, vamos limar todos os pormenores e ser felizes", concluiu Samu.