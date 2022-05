Vizela arrojado iguala Sporting

O FC Porto defrontou ontem um adversário que ousou fazer o que poucos conseguiram nesta temporada: marcar dois ou mais golos no Estádio do Dragão. Um arrojo apenas conseguido a nível interno pelo Vizela (4-2) e pelo Sporting, este num jogo também a contar para a 1ª Liga, que terminou com um empate a dois golos. As outras equipas que conseguiram registos ofensivos de destaque no recinto portista esta temporada fizeram/no em palco de Champions. O Liverpool infligiu uma goleada (1-5) aos azuis e brancos e o Atlético Madrid conseguiu vencer a equipa portuguesa por 1-3.