Acabou calvário de Pedro Silva

Pedro Silva deixou para trás um período de quatro meses longe dos relvados e ontem já participou no treino da equipa. O guarda-redes, de 24 anos, sofreu uma lesão da sindesmose do pé direito que o levou ao bloco operatório e a um afastamento prolongado, estando agora recuperado e à procura da melhor forma física para entrar nas contas de Álvaro Pacheco. Mais perto de regressar estão Cassiano e Zohi, pois já treinam de forma condicionada e devem recuperar a tempo do embate para a Taça de Portugal.