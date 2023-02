Adepto do Vizela detido por tentar aceder indevidamente ao Estádio do Dragão

Um adepto do Vizela, com 27 anos, foi hoje detido pelo Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto pelo crime de desobediência, após tentar aceder ao Estádio do Dragão numa altura em que se encontra impedido de entrar em recintos desportivos pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), sendo agora presente a tribunal.O referido adepto tinha sido condenado em 2022, pela APCVD, ao pagamento de uma coima de 700 euros e à sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos por tentativa de introdução de artefactos pirotécnicos no jogo P. Ferreira-Vizela, que teve lugar em fevereiro de 2022.Recorde-se que na recente final da Allianz Cup, entre FC Porto e Sporting, um adepto dos dragões também foi detido pela PSP por tentar aceder ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, numa altura em que está impedido de o fazer pela APCVD, tendo igualmente sido presente a tribunal.