O dérbi entre Vizela e Moreirense foi 'quentinho' e valeu múltiplos castigos aos dois clubes. No que diz respeito à formação da casa, uma das punições que mais saltou à vista foi a multa de 612 euros pelo mau comportamento do público, que, segundo o comunicado do CD da FPF, proferiu injúrias várias ao banco visitante, aos adeptos forasteiros e que até atingiu Rodrigo Conceição, lateral cónego, com... uma moeda.De acordo com o relatório divulgado esta terça-feira, o jogador do Moreirense ter-se-á queixado, antes de entrar em campo, de lhe terem arremessado um objeto contra o ombro esquerdo, objeto esse que veio a concluir-se, com a ajuda da GNR, ser uma moeda. O adepto em causa foi depois identificado pelas câmaras de videovigilância.De resto, o Vizela foi também punido com uma multa de 510 euros graças aos adeptos... do Moreirense, que terão deflagrado objetos pirotécnicos durante a partida.