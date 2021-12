Adepto sentiu-se mal durante o Vizela-FC Porto

Um adepto do Vizela, situado na bancada nascente, sentiu-se mal no decorrer da segunda parte do jogo, caiu e foi prontamente assistido, não só pelos bombeiros, mas também por um elemento da equipa médica do Vizela, que, ao aperceber-se da situação, saiu disparado do banco, contornando o campo a toda a velocidade. Segundo nos foi possível apurar, e apesar do susto, o referido adepto acabou por estabilizar. Não obstante, foi transportado para uma unidade hospitalar onde realizou exames complementares. Hoje deverá haver desenvolvimentos.