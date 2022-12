Adeptos do Vizela insultam Tulipa

Tulipa não teve uma estreia fácil como novo treinador do Vizela. O substituto de Álvaro Pacheco foi alvo dos adeptos durante o jogo em Mafra e principalmente no final, quando viu cartazes de apoio ao antecessor e ouviu insultos durante a entrevista rápida à Sport TV, ainda no relvado . Saiu cabisbaixo e reagiu na sala de imprensa: "Compreendo os adeptos, pois o Álvaro foi o treinador que melhor registo fez na história do Vizela, mas sou treinador e não podia recusar uma oferta de emprego. Estamos aqui para ajudar o clube e a cidade e é essa mensagem que deixo aos adeptos: continuem a apoiar."