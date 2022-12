Adeptos do Vizela insultaram Tulipa e a SAD acabou multada

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou uma multa de 286 euros à SAD do Vizela, devido aos cânticos insultuosos dirigidos pelos adeptos dos minhotos visando o treinador da própria equipa, Tulipa, quando este se encontrava na flash interview, após o fim do jogo com o Mafra, na segunda-feira."Após o final do jogo, durante a flash interview, adeptos da sociedade desportiva visitante, FC Vizela, localizados na Bancada Poente, Setor E, melhor identificados pelas suas vestes, cânticos, cachecóis e bandeiras alusivas ao referido clube, entoaram o seguinte cântico audível e em uníssono, dirigido ao treinador do FC Vizela: 'Ó Tulipa vai para o c...', repetidamente", aponta o relatório do Delegado da Liga, citado no mapa de castigos emitido esta terça-feira pelo CD da FPF.Entretanto, o avançado Etim foi punido com dois jogos de suspensão e multa de 408 euros. O jogador foi expulso aos 53', com vermelho direto, com o árbitro a ter considerado que Etim "agrediu um adversário com um soco no peito".