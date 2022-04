Alex Méndez: «A nossa equipa nunca se rende»

Apesar do desaire do Vizela no Estádio do Dragão, Alex Méndez considerou que a sua equipa conseguiu tirar aspetos positivos da partida.

“Antes de mais quero agradecer aos adeptos do Vizela que estiveram aqui. Sabíamos desde o início que a nossa tarefa ia ser difícil, mas durante o jogo estivemos bem. Jogámos com paixão e acreditámos, foi assim que conseguimos marcar dois golos. No entanto, a partida mudou muito ao minuto 80. Mesmo assim, esta equipa nunca se rende, lutamos sempre até ao fim e é assim que vai ser sempre. Agora temos de continuar a ser nós próprios e dar o máximo em todos os jogos. Golo? É algo que me dá confinça. Estou feliz pelo golo, mas não pelo resultado”, disse o jovem à Sport TV.